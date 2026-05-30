Экс-вратарь "ПСЖ" Ландро высказался об игре Сафонова

Бывший голкипер "Пари Сен-Жермен" Микаэль Ландро поделился мнением о выступлениях за команду российского вратаря Матвея Сафонова.

У Сафонова невероятная психологическая устойчивость. Однако ему ещё есть над чем работать, особенно над игрой в воздухе и чтением траекторий", — передаёт слова Ландро Le Bien Public.

По мнению Ландро, Сафонов обладает хорошей психологической устойчивостью."Я считаю его достаточно стабильным и эффективным. Он хорошо играет и исполняет решающую роль там, где это нужно.В сезоне 2025/2026 Матвей Сафонов провёл за "ПСЖ" 26 матчей, в 12 из которых отыграл на ноль. В остальных встречах он пропустил 27 голов.Сегодня, 30 мая, "Пари Сен-Жермен" сыграет с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА, который пройдёт на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало матча — в 19:00 мск.