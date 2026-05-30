Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
19:00
АрсеналНе начат

Экс-вратарь "ПСЖ" Ландро высказался об игре Сафонова

Бывший голкипер "Пари Сен-Жермен" Микаэль Ландро поделился мнением о выступлениях за команду российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press
По мнению Ландро, Сафонов обладает хорошей психологической устойчивостью.

"Я считаю его достаточно стабильным и эффективным. Он хорошо играет и исполняет решающую роль там, где это нужно.

У Сафонова невероятная психологическая устойчивость. Однако ему ещё есть над чем работать, особенно над игрой в воздухе и чтением траекторий", — передаёт слова Ландро Le Bien Public.

В сезоне 2025/2026 Матвей Сафонов провёл за "ПСЖ" 26 матчей, в 12 из которых отыграл на ноль. В остальных встречах он пропустил 27 голов.

Сегодня, 30 мая, "Пари Сен-Жермен" сыграет с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА, который пройдёт на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало матча — в 19:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится