Канчельскис выделил фаворита финала Лиги чемпионов

Бывший российский футболист, главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо-Брянск"
В решающем матче встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал". Канчельскис заявил, что будет болеть за "ПСЖ", в котором играет россиянин Матвей Сафонов.

"ПСЖ" — фаворит! Но финал есть финал. Все понимают, что обе команды могут собраться. Парижане — фавориты по подбору игроков, они уже выигрывали Лигу чемпионов, а "Арсенал" — нет. Но в финале шансы всегда равны.

Конечно, будем болеть за Сафонова! Он представитель России. Дай бог, чтобы он выиграл и не пропустил голы. Будем переживать за него и пожелаем только удачи!" — отметил Канчельскис в беседе с "Чемпионатом".

Финал ЛЧ-2025/26 "ПСЖ" — "Арсенал" пройдёт сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

