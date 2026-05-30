Канчельскис выделил фаворита финала Лиги чемпионов

"ПСЖ" — фаворит! Но финал есть финал. Все понимают, что обе команды могут собраться. Парижане — фавориты по подбору игроков, они уже выигрывали Лигу чемпионов, а "Арсенал" — нет. Но в финале шансы всегда равны.
Конечно, будем болеть за Сафонова! Он представитель России. Дай бог, чтобы он выиграл и не пропустил голы. Будем переживать за него и пожелаем только удачи!" — отметил Канчельскис в беседе с "Чемпионатом".
Финал ЛЧ-2025/26 "ПСЖ" — "Арсенал" пройдёт сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.