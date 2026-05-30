Казанский поделился ожиданиями от комментирования финала ЛЧ

Футбольный комментатор Денис Казанский рассказал, в чём будет опираться во время своей работы на финале Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Арсеналом".

Фото: Телеграм-канал Дениса Казанского





"Ты должен соответствовать игре. Статус, конечно, подталкивает, это особенная игра.



В данном случае работа комментатора как дополнительная специя к игре. Если ты перебарщиваешь — ничего хорошего из этого не выйдет. Тут очень важно смотреть, быть адекватным к тому, что происходит на поле.

Если они будут еле ходить, орать, что они бегут — неправильно. Или, наоборот, если они будут летать, а ты не будешь успевать за ними. Надо исходить из того, что будет на поле, а эмоции имеют уже прикладное значение", — отметил Казанский в беседе с



Французский "ПСЖ" вышел во второй подряд финал ЛЧ. В прошлом сезоне команда выиграла турнир, разгромив в финальном поединке миланский "Интер" со счётом 5:0.



Решающая игра ЛЧ-2025/26 состоится сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. По словам Казанского, комментаторам в таких матчах главное не переборщить в определённых суждениях и оценках."Ты должен соответствовать игре. Статус, конечно, подталкивает, это особенная игра.Если они будут еле ходить, орать, что они бегут — неправильно. Или, наоборот, если они будут летать, а ты не будешь успевать за ними. Надо исходить из того, что будет на поле, а эмоции имеют уже прикладное значение", — отметил Казанский в беседе с "Чемпионатом" Французский "ПСЖ" вышел во второй подряд финал ЛЧ. В прошлом сезоне команда выиграла турнир, разгромив в финальном поединке миланский "Интер" со счётом 5:0.Решающая игра ЛЧ-2025/26 состоится сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал