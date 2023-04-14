- Не думал, что забью первый гол именно "Спартаку", тем более победный. Двоякие чувства. Забил великолепно, вывел "Урал" в следующий раунд. То, что "Спартаку" забил — так получилось. На самом деле я был очень рад своему голу, потому что это был мой первый мяч за команду в официальных играх. Еле сдерживал эмоции, потому что очень хотелось отпраздновать. Но решил, что лучше не буду, - приводит слова Сунгатулина "Матч ТВ".
Гол выпускника академии "Спартака" Фаниля Сунгатулина, защищающего в текущем сезоне цвета "Урала", стал решающем в полуфинальном поединке против "Спартака" (2:1). Футболист появился уже по ходу второго тайма и красивым обводящим ударом попал в нижний угол ворот Александра Максименко. Также точными ударами отметились Ибраима Сиссе у дружины Гончаренко и Кейта Бальде – у "Спартака". Это результат не позволил родной команде Сунгатулина продолжить борьбу в верхней сетке турнира. Теперь москвичам придется пробиваться в финал через Пути регионов. Следующий соперник красно-белого коллектива- "Акрон". Для Сунгатулина гол в ворота "Спартака" стал первым на взрослом уровне. В финальной игре Пути РПЛ "шмелям" предстоит встретиться с ЦСКА. На этих выходных "Урал" сыграет с армейцами в рамках национального первенства.
Сунгатулин – о голе "Спартаку": еле сдерживал эмоции, потому что очень хотелось отпраздновать
Российский футболист "Спартака" Фаниль Сунгатулин поделился эмоциями от победного гола в ворота "Спартака" (2:1) в поединке Кубка России
Фото: ФК "Урал"