- Соболев ленивый. С его данными он может играть гораздо лучше, он может забивать в каждом матче. Он распыляется там, где ему не нужно. Команда раскачивается долго, а когда время поджимает, они начинают.
Александр Соболев сыграл в текущем сезоне 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Нападающий "Спартака" лидирует в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги с семью голевыми пасами. Столько же раз ассистировал партнерам полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Контракт Соболева со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров: Соболев ленивый. Он распыляется там, где ему не нужно
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров назвал форварда красно-белых Александра Соболева ленивым.
Фото: "Чемпионат"