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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 4 1 4
ЛокомотивЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
П1 18X 1.05П2 26
Ростов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 4.9X 2.98П2 2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед2 тайм
П1 21X 6.1П2 1.21

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 0 2 0
ЭльчеЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
БарселонаЗавершен
П1 50X 1.03П2 16
Атлетико
1 - 0 1 0
Альмерия1 тайм
П1 1.08X 12П2 30
Валенсия
22:00
СевильяНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
СампдорияЗавершен
П1 15X 1.05П2 28
Торино
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
П1 3.8X 2.77П2 2.4
Рома
21:45
УдинезеНе начат
П1 1.83X 3.45П2 5.25

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
Бохум2 тайм
П1 1.17X 6.45П2 25
Вольфсбург
20:30
БайерНе начат
П1 2.75X 3.55П2 2.63

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен
П1 1.04X 13П2 270
Осер
2 - 1 2 1
НантЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
АнжеЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
АяччоЗавершен
Монако
3 - 0 3 0
Лорьян2 тайм
Марсель
21:45
ТруаНе начат
П1 1.22X 7.55П2 13.6
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Полузащитник ЦСКА Ермаков: Тороп станет достойным преемником Акинфеева

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Российский футболист ЦСКА Никита Ермаков поделился мнением по поводу своего одноклубника Владислава Торопа.
Фото: "Матч ТВ"
- Растет достойный преемник Игоря Акинфеева? При должном отношении и правильном развитии, думаю, да. Через годы будет новым Акинфеевым? Новым Торопом, - приводит комментарий Ермакова "Матч ТВ".

Владислав Тороп - выпускник академии ЦСКА. За свою родную команду футболист провел 11 встреч, в которых сумел 6 раз сохранить свои ворота без пропущенных мячей, пропустив при этом 6 голов. В этом сезоне Владислав играет преимущественно в Кубке России. На счету игрока 8 встреч (5 пропущенных голов и 3 сухих матча). В ноябре Торопу исполнится 20 лет. ЦСКА благодаря вчерашней победе над "Уралом" (2:1) набрал 44 очка и укрепился на 4-й строчке. Дружина Владимира Федотова отстает от "Спартака", идущего на строчку выше, на 1 балл.


Тороп ЦСКА Акинфеев Ермаков
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