- Растет достойный преемник Игоря Акинфеева? При должном отношении и правильном развитии, думаю, да. Через годы будет новым Акинфеевым? Новым Торопом, - приводит комментарий Ермакова "Матч ТВ".
Владислав Тороп - выпускник академии ЦСКА. За свою родную команду футболист провел 11 встреч, в которых сумел 6 раз сохранить свои ворота без пропущенных мячей, пропустив при этом 6 голов. В этом сезоне Владислав играет преимущественно в Кубке России. На счету игрока 8 встреч (5 пропущенных голов и 3 сухих матча). В ноябре Торопу исполнится 20 лет. ЦСКА благодаря вчерашней победе над "Уралом" (2:1) набрал 44 очка и укрепился на 4-й строчке. Дружина Владимира Федотова отстает от "Спартака", идущего на строчку выше, на 1 балл.
Полузащитник ЦСКА Ермаков: Тороп станет достойным преемником Акинфеева
Российский футболист ЦСКА Никита Ермаков поделился мнением по поводу своего одноклубника Владислава Торопа.
Фото: "Матч ТВ"