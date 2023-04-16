- "Спартак" играл хорошо, у нас многое получалось. Было много моментов, которые мы не реализовали, это расстроило. Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения.
"Спартак" смог добиться выездной победы над "Торпедо" в матче 23-го тура РПЛ (2:1), несмотря на два удаления в составе красно-белых. В первом тайме встречи главный арбитр Павел Шадыханов трижды назначил пенальти в ворота "автозаводцев". "Спартак" реализовал лишь один. Руслан Литвинов был удален лишь на 68-й минуте, а Кристофер Мартинс на 89-й минуте, когда "Спартак" уже вел в счете 2:0. "Торпедо" после двух удалений у соперника смогло забить лишь один гол.
Источник: Metaratings
Даниил Денисов - о матче "Спартака" с "Торпедо": удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения
Фото: Global Look Press