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Даниил Денисов - о матче "Спартака" с "Торпедо": удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения

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Защитник "Спартака" Даниил Денисов заявил, что судья матча с "Торпедо" ответит за свои решения.
Фото: Global Look Press
- "Спартак" играл хорошо, у нас многое получалось. Было много моментов, которые мы не реализовали, это расстроило. Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения.

"Спартак" смог добиться выездной победы над "Торпедо" в матче 23-го тура РПЛ (2:1), несмотря на два удаления в составе красно-белых. В первом тайме встречи главный арбитр Павел Шадыханов трижды назначил пенальти в ворота "автозаводцев". "Спартак" реализовал лишь один. Руслан Литвинов был удален лишь на 68-й минуте, а Кристофер Мартинс на 89-й минуте, когда "Спартак" уже вел в счете 2:0. "Торпедо" после двух удалений у соперника смогло забить лишь один гол.

Источник: Metaratings


Денисов Д Спартак Торпедо
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