- Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу.
50-летний Аленичев накопил опыт работы главным тренером в тульском "Арсенале", московском "Спартаке" и красноярском "Енисее". Клуб из Красноярска является последним в карьере специалиста на сегодняшний день. Аленичев покинул "Енисей" в 2019 году. В качестве тренера Аленичев не выиграл ни одного трофея. Ближе всего он был к титулу в сезоне 2016/2017, который начал во главе "Спартака", однако был уволен, а занявший его место Массимо Каррера привел красно-белых к чемпионству.
Источник: "Матч ТВ"
Аленичев: если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение
Фото: ФК "Спартак"