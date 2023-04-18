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Аленичев: если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение

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Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской деятельности.
Фото: ФК "Спартак"
- Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу.

50-летний Аленичев накопил опыт работы главным тренером в тульском "Арсенале", московском "Спартаке" и красноярском "Енисее". Клуб из Красноярска является последним в карьере специалиста на сегодняшний день. Аленичев покинул "Енисей" в 2019 году. В качестве тренера Аленичев не выиграл ни одного трофея. Ближе всего он был к титулу в сезоне 2016/2017, который начал во главе "Спартака", однако был уволен, а занявший его место Массимо Каррера привел красно-белых к чемпионству.

Источник: "Матч ТВ"


Аленичев
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