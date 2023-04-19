- Мое личное мнение: запрет на работу со второй командой [за сезон] - это неправильно. Разные бывают ситуации - у тренера могут не сложиться отношения с руководством, и расставание может произойти не по спортивным причинам. Футболист в ходе сезоне может поменять команду, поэтому и тренер может получить второй шанс. А вот что касается третьей команды, я бы крепко подумал. Моя точка зрения, что три команды в одном сезоне для тренера - многовато, - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее 50-летний российский специалист Андрей Талалаев установил рекорд Российской премьер-лиги, первым в истории приняв третью команду высшего дивизиона по ходу одного сезона. 11 сентября 2022 года тренер был уволен из грозненского "Ахмата", в котором работал с июля 2020 года. 13 октября Талалаев был назначен главным тренером московского "Торпедо", но покинул черно-белых 22 марта 2023 года. 11 апреля было официально объявлено о назначении специалиста в подмосковные "Химки", с которыми он работал несколько лет назад.
Алаев: запрет для тренера на работу со второй командой в сезоне - неправильно. А вот три - я бы крепко подумал
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к инициативе запрета для главных тренеров работать с двумя или более клубами в одном сезоне.
Фото: ФК "Химки"