"Мы приветствуем решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Считаем, что оно справедливое. С учетом объяснений главного тренера речи о намеренном нарушении правил быть не может", - цитирует Оленева Sport24.
Сегодня, 19 апреля, состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое приняло решение отменить красную карточку главному тренеру "Химок" Андрею Талалаеву. Напомним, главный рефери встречи 23-го тура "Крылья Советов" - "Химки" удалил наставника гостей за брошенную на поле пластиковую бутылку с водой.
В рамках 24-го тура РПЛ "Химки" примут с "Торпедо". Обе команды занимают места в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Генеральный директор "Химок" Оленев - об отмене красной карточки Талалаеву: считаем, что решение справедливое
Гендиректор подмосковных "Химок" Николай Оленев прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку наставнику "красно-черных" Андрею Талалаеву.
Фото: ФК "Химки"