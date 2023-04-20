- Пора ли задавать вопросы Абаскалю? Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям. Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. В последнем своем матче красно-белые сенсационно проиграли тольяттинскому "Акрону" из Первой лиги в Кубке России. В чемпионате России после 23 сыгранных матчей "Спартак" занимает третье место с 45 очками. Спартаковцы отстают от лидирующего "Зенита" на 10 очков за семь матчей до конца сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Червиченко - о "Спартаке": я бы задавал вопросы не Абаскалю, а тем, кто приобретает такое непотребство!
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко резко высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Акрон"