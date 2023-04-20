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Кечинов: у "Спартака" есть проблемы в обороне, необходимо улучшать и реализацию. Но никакой паники нет

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Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов высказался о проблемах, существующих в игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча - нужно работать над этим. Необходимо улучшать и реализацию: команда создает очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с "Ахматом". Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне "Спартак" будет бороться за самые высокие места, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".

Московский "Спартак" 19 апреля выбыл из Кубка России на стадии второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив на выезде тольяттинскому "Акрону", который выступает в Первой лиге. В весенней части текущего сезона красно-белые провели 11 матчей во всех турнирах, одержав при этом 4 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 3 поражения. В этих матчах "Спартак" пропустил 17 голов, что составляет в среднем 1,55 гола за игру, и забил 18 голов, что составляет в среднем 1,64 гола за игру.

В Российской премьер-лиге красно-белые с 45 очками в 23 матчах занимают третье место, отставая на 1 очко от "Ростова" и на 10 от "Зенита".


Спартак Кечинов
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