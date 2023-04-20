- Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он, - приводит слова Карвальо Sport24.
68-летний российский специалист Валерий Газзаев в период с 2001 года по 2008 год с некоторым перерывом в 2003 году возглавлял московский ЦСКА. Под руководством Газзаева красно-синие трижды стали чемпионами страны, выиграли 4 Кубка России и 2 национальных Суперкубка, стали обладателями Кубка УЕФА в 2005 году. Валерий Георгиевич является единственным российским тренером в истории, выигрывавшим еврокубок.
Карвальо: Газзаев вошел в историю, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он. Наш знаменитый усач
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказал мнение о бывшем главном тренере красно-синих Валерии Газзаеве.
Фото: "Спорт-Экспресс"