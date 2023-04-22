- Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик. А вообще команда, которая не пьёт, не побеждает!
Также Карвальо заявил, что в его семье очень любят российскую водку и регулярно просят бразильцы привести алкоголь из России. Бывший футболист ЦСКА рассказал, что в его время в клубе пили почти все игроки. Бразилец заявил, что многолетний капитан армейцев Игорь Акинфеев не отбивался от коллектива и был очень компанейским человеком, который мог выпить и потусить с командой.
Источник: Sport24
Карвальо: в ЦСКА непьющим был только переводчик. Команда, которая не пьёт, не побеждает!
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что в клубе в его время не пил алкоголь только переводчик.
Фото: "Чемпионат"