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Гендиректор "Спартака" Мележиков – о возможной отставке Абаскаля: вылет из Кубка – не повод говорить, что все пропало

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Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля на фоне неудовлетворительного выступления команды весной.
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые одержали всего одну победу в семи последних матчах чемпионата и Кубка России. "Спартак" под руководством 34-летнего испанца опустился на третью строчку в таблице РПЛ, а также выбыл из борьбы за кубковый трофей, уступив на выезде 13-й команде Первой лиги "Акрону" (1:2).

– Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше. Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо.

Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше, – приводит слова Мележикова "РБ Спорт".

Леонид Федун сложил с себя управленческие функции в "Спартаке" в августе прошлого года. В общей сложности российский предприниматель владел московским клубом более 18 лет. Летом 2022-го 100% акций клуба приобрела компания "Лукойл". Пост гендиректора красно-белых в настоящее время занимает Евгений Мележиков.


Спартак Акрон Абаскаль
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