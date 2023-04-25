– В "Томи" это была постоянная тема: "Карманы проверяем". Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м. В июне "Спартак" поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в "Томь". Не просто переходит – его "отцепляют" от "Спартака", на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.
Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей. Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому "напихал" Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи. Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех "спартаковцев" вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю, – резюмировал Мичков в интервью Sport24.
Резонансный инцидент произошел в 2009 году в то время, когда Артем Дзюба и Владимир Быстров выступали вместе за "Спартак". Быстров обвинил Дзюбу в краже кошелька, в котором находились 23 тыс рублей. Шлейф того скандала до сих пор преследует нападающего "Локомотива".
Артем Дзюба находился на бирже труда с ноября прошлого года. После ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор", в составе которого он провел всего 5 матчей и забил единственный гол "Фенербахче", 34-летнего нападающего сватали в "Торпедо" и "Пари НН", но в итоге он оказался в "Локомотиве". В феврале "железнодорожники" анонсировали соглашение до конца сезона с опцией продления. Дзюба ярко дебютировал в составе "Локомотива", забив шесть голов в семи стартовых матчах РПЛ. По итогам марта Артем удостоился награды лучшему игроку месяца.
Экс-одноклубник Дзюбы Мичков: уверен, Артем не крал кошелек у Быстрова. Человек закрывал счета в пять раз больше 23 тыс
Бывший футболист "Томи" Дмитрий Мичков, входящий в тренерский штаб "Балтики", заявил, что не верит в то, что Артем Дзюба украл деньги у Владимира Быстрова.
Фото: ФК "Спартак"