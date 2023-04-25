Генич: не хочется верить в заговоры, что опять против "Крыльев" идет закулисная борьба. И что "Пари НН" на это повлиял

Футбольный комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич высказался о работе бригады арбитров во главе с Романом Галимовым на матче 24-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Крыльями Советов" (2:1).

Фото: "Матч ТВ"





Накануне генеральный директор "Крыльев Советов" подал в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.



Также стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС получила жалобы от самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" по итогам матчей 24-го тура. Отмечалось, что "Крылья Советов" подали жалобы в ЭСК РФС по пяти эпизодам выездного матча с "Пари НН" (1:2).



В частности, речь идет о назначении 11-метрового удара в ворота гостей, двух неназначенных пенальти на 42-й и 58-й минутах встречи и еще двух ситуациях, в которых главный судья Роман Галимов из Улан-Удэ не стал наказывать футболистов "Пари НН" вторыми желтыми карточками. Моменты произошли на 70-й и 77-й минутах. – Произошедшее в Нижнем Новгороде кроме как усталостью Сиденкова, я объяснить не могу. Мне не хочется верить в заговоры, и что опять против "Крыльев" идет какая-то закулисная борьба. Не хочется думать, что "Пари НН" как-то на это все повлиял. Может, это был неудачный матч для арбитров Галимова и Сиденкова. Произошли вопиющие ошибки, – приводит слова Генича "РБ Спорт" Накануне генеральный директор "Крыльев Советов" подал в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.Также стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС получила жалобы от самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" по итогам матчей 24-го тура. Отмечалось, что "Крылья Советов" подали жалобы в ЭСК РФС по пяти эпизодам выездного матча с "Пари НН" (1:2).В частности, речь идет о назначении 11-метрового удара в ворота гостей, двух неназначенных пенальти на 42-й и 58-й минутах встречи и еще двух ситуациях, в которых главный судья Роман Галимов из Улан-Удэ не стал наказывать футболистов "Пари НН" вторыми желтыми карточками. Моменты произошли на 70-й и 77-й минутах.