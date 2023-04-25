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Губерниев: Кокорин - легенда "Кофемании". Именно там ему нужно поставить памятник с огромным стулом в руке

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Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями по поводу того, является ли Александр Кокорин легендой "Динамо".
Фото: РИА Новости
- Он легенда "Кофемании". И я считаю, что бюст нужно поставить именно там. Бюст, где стоит Кокорин, а в руке у него огромный стул. Вот такой, мне кажется, нужен. Не знаю, как насчет "Динамо", но он легенда "Кофемании", это точно. Я обращаюсь ко всем руководителям сети «Кофемании» с тем, что нужно обязательно поставить памятники Кокорину: он стоит гордо и держит в руке огромный стул и замахивается в сторону каждого посетителя, - приводит мнение Губерниева Vseprosport.ru.

Александр Кокорин – выпускник академии столичного "Динамо". В бело-голубой футболке центрфорвард провел 203 поединка во всех турнирах. За этот отрезок россиянин сумел забить 50 голов. Также Александр приплюсовал 26 голевых пасов. Зимой Кокорин покинул стан "Динамо" и перебрался в Санкт-Петербург. Осенью 2018 года Кокорин, будучи на тот момент игроком "Зенита", его брат, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и их друг устроили две драки. Одна из потасовок произошла в заведении общепита "Кофемания". В ходе происшествия Александр нанес удар стулом по чиновнику Денису Паку.

После этого инцидента полицией было заведено уголовное дело, а сами футболисты были помещены в СИЗО. Весной 2019 года суд определил футболистов виновными и вынес обвинительный приговор, который обязывал Кокорина и Мамаев отправится в исправительное учреждение. Игроки провели в заключении до осени 2019 года. После этого Кокорин играл в "Сочи", "Спартаке" и итальянской "Фиорентине". Сейчас Александр на правах аренды защищает цвета кипрского "Ариса".


Губерниев Кокорин Динамо
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