Генич: не сомневаюсь, что Вера и Мансилья окажутся в "Зените"

Комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что два футболиста "Оренбурга" Лукас Вера и Брайан Мансилья могут перейти в " Зенит ".

Фото: ФК "Зенит"

- Не сомневаюсь, что Лукас Вера и Брайан Мансилья окажутся в "Зените". Уедут Малком и Клаудиньо - эти двое будут в Санкт-Петербурге, - высказал свое мнение Генич в эфире "Коммент Шоу".



Аргентинцы Лукас Вера и Брайан Мансилья защищают цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. Вера, играющий на позиции центрального хавбека, провел в оренбургской футболке 25 игр, в которых набрал 1+5 по системе гол плюс пас. Атакующий полузащитник Мансилья поучаствовал в 21 поединке. За этот отрезок игрок сумел забить 4 гола и отдать 7 голевых пасов. Контракт Лукаса с южноуральским коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Брайн же находится в аренде, но, как недавно сообщил спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андрее, футболист будет выкуплен. Два новоиспеченных гражданина России Малком и Клаудиньо, по сообщениям СМИ, летом могут сменить клубную прописку.