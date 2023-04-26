– Могу ли я сказать, что обсуждалось на встрече? Конечно, нет. Удастся ли достичь соглашения с ЦСКА? Переговоры идут, – приводит слова агента "СЭ".
Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился некоторыми подробностями переговоров о продлении контракта с Игорем Дивеевым. Один из руководителей московского клуба отметил непростой ход диалога и высказал предположение, что сторонам в итоге удастся достичь компромисса.
Действующее соглашение между ЦСКА и Дивеевым истекает по окончании сезона-2023/24. 23-летний защитник пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы. В текущей кампании он забил один мяч и сделал единственную голевую передачу в девятнадцати встречах за ЦСКА.
Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны "Наполи", однако в неаполитанском клубе решительно опровергли данную информацию. Сам футболист неоднократно заявлял о желании попробовать силы в Европе.
Агент Дивеева Еремин – о словах гендиректора ЦСКА Бабаева: переговоры идут. Не могу сказать, что обсуждалось на встрече
Олег Еремин, официальный представитель защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал слова генерального директора "армейского" клуба о переговорах на предмет продления сотрудничества.
Фото: ПФК ЦСКА