- А я вообще не знаю, зачем Кокорину надо, чтобы его признали легендой? Своё самолюбие потешить? Честно скажу, что я это не понимаю. Яшин - легенда в "Динамо". Он может себя сравнить с ним? Яшин - лучший вратарь мира, лучший вратарь столетия.
В своем недавнем интервью на одном из YouTube-каналов Кокорин возмутился тем, что болельщики "Динамо" не относятся к нему как к легенде клуба. Российский нападающий, выступающий сейчас за кипрский "Арис", посетовал на то, что фанаты бело-голубых превозносят иностранцев, например, Матье Вальбуэна, а на россиян, которые принесли клубу гораздо больше пользы, не обращают внимания.
Источник: "РБ Спорт"
Байдачный: Яшин - легенда в "Динамо". Кокорин может себя сравнить с ним?
Бывший игрок "Динамо" Анатолий Байдачный прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о его легендарном статусе в клубе.
Фото: ФК "Арис"