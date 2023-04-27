- Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол.
Сборная России, как и российские клубы дисквалифицированы УЕФА на неопределенный срок. Причина отстранения россиян от участия в официальных международных соревнованиях - продолжающаяся СВО на Украине. Глава УФЕ Александер Чеферин ранее уже заявил, что в нынешних условиях возвращение России на международную арену будет проблематичным. В РФС рассматривали вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако на сегодняшний день никаких серьезных шагов в этом направлении не было.
Источник: "Спорт-экспресс"
Сорокин: изменений в отношении к России со стороны УЕФА мы не видим, несмотря на большую работу по убеждению коллег
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что не увидел изменений в отношениях УЕФА и РФС.
Фото: РИА Новости