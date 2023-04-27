- Пока, естественно, переговоры не начинали, потому что команда "Химки" борется за сохранение места в РПЛ, за стыковые матчи. Смысла нет о чем-то разговаривать. Если "Химки" вылетят из РПЛ, то Резиуан будет искать варианты именно в высшей лиге, - приводит комментарий Клюева "Спорт День за Днем".
Атакующий полузащитник Резиаун Мирзов в этом сезоне поучаствовал в 23 играх за красно-черный коллектив. За этот отрезок россиянин смог забить 3 гола. Также футболист записал в свой актив 4 голевых паса. Примечательно, что в РПЛ Мирзов провел 168 игр. В них он сумел набрать 22+11 по системе гол плюс пас. Контракт Резиауна с химчанами рассчитан до конца июня 2023 года. "Химки", возглавляемые Андреем Талалаевым, после 24 туров национального первенства располагаются на 15-й строчке. До окончания чемпионата осталось всего 6 поединков. Следующим соперником красно-черных станет столичный "Локомотив".
Агент: если "Химки" вылетят из РПЛ, то Мирзов покинет клуб
ент российского футболиста "Химок" Резиауна Мирзова Александр Клюев поделился информацией по поводу будущего игрока в подмосковном клубе.
Фото: "Матч ТВ"