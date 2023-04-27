- После этого он поздравил всех с праздником, пожелал удачи Николаю и "Ростову". Поэтому у нас конфликт исчерпан, - приводит комментарий Рыскина "СЭ".
Ранее наставник Химок Андрей Талалаев нелестно высказался по поводу центрфорварда "Ростова" Николая Комличенко, упрекнув его в обмане судей. На это довольно в жестко форме ответил наставник дончан Валерий Карпин, предложивший Талалаеву "закрыть рот". Ростов на данный момент располагается на 2-й строчке после 24 туров национального первенства, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков. В эти выходные дончане сыграют со "Спартаком". "Химки" занимают 15-ю позицию. Их следующим соперником станет столичный "Локомотив".
Спортдиректор "Ростова" Рыскин: конфликт с Талалаевым исчерпан
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что конфликт с наставником "Химок" Андреем Талалаевым исчерпан.
Фото: "СЭ"