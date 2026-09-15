Радимов рассказал, что нужно сделать "Зениту", чтобы не потерять очки в матче с "Балтикой"

- Будет много борьбы — в этом сомневаться не приходится.
В матче против "Балтики" "Зениту" важно не уступить в борьбе, уделить внимание стандартам.
Перед уходом на паузу никому терять очки не хочется, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 16 сентября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
На данный момент петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками, балтийцы располагаются на седьмой строчке с 11 очками в своем активе.