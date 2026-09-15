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Радимов рассказал, что нужно сделать "Зениту", чтобы не потерять очки в матче с "Балтикой"

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов ответил, что нужно сделать "Зениту", чтобы не потерять очки в игре с "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Радимова, "Зениту" важно не проигрывать борьбу и уделить внимание стандартам.

- Будет много борьбы — в этом сомневаться не приходится.
В матче против "Балтики" "Зениту" важно не уступить в борьбе, уделить внимание стандартам.

Перед уходом на паузу никому терять очки не хочется, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 16 сентября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

На данный момент петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками, балтийцы располагаются на седьмой строчке с 11 очками в своем активе.

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