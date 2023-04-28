- На сколько может увеличиться посещаемость при возвращении на стадионы пива? Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача - вернуться на показатели посещаемости 2018–2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости - "Зенит" и "Факел". Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные, - передает слова Митрофанова "СЭ".
Сезон-2022/2023 в Российской премьер-лиге проходит на фоне запуска в действие системы персонализированного учета болельщиков Fan ID, которая в осенней части сезона была внедрена в пяти городах - Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Нижнем Новгороде, а в весенней части работает на всех стадионах лиги. Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей чемпионата России. В настоящее время средняя посещаемость по всем матчам сезона составляет 9 450 зрителей, при этом на играх без применения Fan ID она составляет 12 928 человек, с Fan ID - 6 252 чел.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев выразил мнение, что посещаемость можно увеличить путем возвращения на стадионы продажи пива.
Митрофанов: наша задача - вернуться на показатели средней посещаемости 2018-2019 годов, около 19 тысяч зрителей
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по увеличению посещаемости на матчах чемпионата России.
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