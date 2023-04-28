– Для меня здесь ситуация, как с "Краснодаром" – 55 на 45 в пользу "Спартака". В матче с "Ростовом" основной вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент "Спартак" и "Ростов" – две главные команды в плане обсуждения судейства.
По силе соперники равные, у каждого есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Заключительный поединок субботнего игрового дня между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Матч состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Его видеоассистентом станет Виталий Мешков из Димитрова, которого красно-белые хорошо помнят по матчу 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2). Тогда подмосковный рефери поспешил со свистком, что привело к отмене гола нападающего "Спартака" Александра Соболева и, вероятно, стоило команде Гильермо Абаскаля потери двух очков.
"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на текущую вторую строчку в таблице РПЛ.
Александр Мостовой: в матче между "Спартаком" и "Ростовом" основной вопрос – на чьей стороне будет судья
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился оценил шансы команд в центральном матче 25-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: РФС