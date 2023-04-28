– Хотелось бы, чтобы в матче "Спартак" – "Ростов" судьи были предельно незаметны. Но, зная манеру судейства Кирилла Левникова и Виталия Мешкова, который будет находиться на VAR, зная трактовку очевидных эпизодов этими арбитрами, которая обычно расходится с официальной, можно ожидать очень долгих просмотров видеоповторов, затяжку принятия решений и длительных консультаций.
Не хотелось бы, чтобы мы увидели очередной судейский скандал, но такова жизнь, что от этих арбитров можно ожидать чего угодно, – цитирует Хусаинова RT.
Заключительный поединок субботнего игрового дня между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Матч состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Его видеоассистентом станет Виталий Мешков из Димитрова, которого красно-белые хорошо помнят по матчу 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2). Тогда подмосковный рефери поспешил со свистком, что привело к отмене гола нападающего "Спартака" Александра Соболева и, вероятно, стоило команде Гильермо Абаскаля потери двух очков.
"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на текущую вторую строчку в таблице РПЛ.
Хусаинов – о матче между "Спартаком" и "Ростовом": от Левникова и Мешкова можно ожидать чего угодно
Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Кирилла Левникова и Виталия Мешкова на судейство центрального матча 25-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: РФС