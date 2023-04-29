- Будущее Йокановича? Думаю, все сочтено. После такого тяжело будет что-то говорить в его оправдание. Нельзя проигрывать никак в такие дни.
Сам Йоканович после матча с "Факелом" заявил, что продолжает сохранять концентрацию на работе, однако в руководстве клуба сообщили, что сербского специалиста уволят, если команда не войдет в тройку лучших по итогам чемпионата России. Сейчас "Динамо" отстает от тройки призеров на девять очков. Отставание может увеличиться, если "Спартак" наберет очки в матче с "Ростовом" в своем матче 25-го тура.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: будущее Йокановича в "Динамо" сочтено. Нельзя проигрывать никак в такие дни
Экс-форвард "Динамо" Дмитрий Булыкин заявил, что будущее главного тренера Славиши Йокановича в клубе после поражения от "Факела" (0:2) сочтено.
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