- От матча с "Зенитом" нужно ждать тяжёлой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают — как и мы. "Зенит" может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеётся), - приводит комментарий Зиньковского "Чемпионат".
"Зенит" на своей домашней арене примет "Спартак" в следующие выходные в рамках 26-го тура национального первенства. При определенных раскладах эта игра может стать золотой для петербуржского клуба. В данный момент невский коллектив опережает идущий на 2 месте "Ростов" на 11 очков. "Спартак", который располагается на 3-й позиции, отстает от действующего чемпиона на 12 баллов. Напомним, что последняя игра между "Зенитом" и "Спартаком" на "Газпром Арене" закончилась массовой потасовкой, в ходе которой длительные дисквалификации получили 6 игроков со стороны обеих команд. Отметим, что поединок первого круга между командами закончился победой "Зенита" со счетом 2:1. Свои фамилии в протокол записали Соболев, Ловрен и Мостовой.
Зиньковский: хотим испортить праздник "Зениту"
Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями от поединка 26-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "Чемпионат"