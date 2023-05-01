- Наш спортивный блок работает по этому вопросу. Пока больше ничего не скажу. В клуб информация приходила. Это наш игрок, мы им занимаемся.
Ранее стало известно, что "Сан Паулу" расторг арендное соглашение с Педриньо из-за обвинений игрока в домашнем насилии и угрозах своей девушке. Сам полузащитник опроверг данную информацию. Педро Габриэл все еще принадлежит "Локомотиву", который купил его у "РБ Брагантино" за 3,5 миллиона евро в 2022 году. Контракт Педриньо с железнодорожниками действует до 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных - о Педриньо: "Локомотив" работает по этому вопросу. Это наш игрок
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что в клубе прорабатывают варианты будущего полузащитника Педро Габриэла.
Фото: ФК "Локомотив"