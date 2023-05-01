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Нападающий "Урала" Ранджелович: у нас хорошие шансы на то, чтобы выиграть Кубок России

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Сербский футболист "Урала" Лазар Ранджелович считает, что у уральской команды хорошие шансы на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Урал"
"Конечно, мы бы хотели сыграть в финале и выиграть Кубок России, надеюсь, у нас получится сделать это. У нас хорошие шансы на этот трофей. Впереди матч против ЦСКА, будем готовиться. Мы играем дома, наши болельщики придадут нам сил и уверенности", - цитирует форварда "РБ Спорт".

Ответная игра финала Пути РПЛ Кубка России "Урал" - ЦСКА состоится 3 мая в Екатеринбурге. Напомним, первая встреча проходила в Москве и закончилась ничьей (1:1).

Сербский правый вингер Лазар Ранджелович перебрался в "Урал" в сентябре прошлого года из греческого "Олимпиакоса". На его счету 3+4 по системе гол плюс пас в 16 матчах за уральскую команду в РПЛ. Также он сыграл 8 матчей в текущем розыгрыше Кубка России, но не отметился результативными действиями.


Ранджелович Урал ЦСКА Кубок России
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