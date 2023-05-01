Песьяков: премиальные в случае попадания "Ростова" в тройку по итогам сезона? Только если виртуальные

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, положены ли для команды премиальные в случае попадания в тройку лучших по итогам сезона РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"





По итогам 25 сыгранных туров " "Предусмотрены ли премиальные для команды в случае попадания в тройку по итогам сезона? Только если виртуальные. Вовремя ли платят зарплату "Ростове"? Бывает, да", - приводит слова Песьякова "СЭ" По итогам 25 сыгранных туров " Ростов " занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв от идущего вторым московского " Спартака " составляет одно очко. Очный матч между соперниками за вторую и третью строчку чемпионата России не выявил победителя, завершившись вничью со счетом 1:1. До окончания текущего розыгрыша первенства страны осталось провести пять поединков.