– Нужно ли было засчитывать гол "Спартака"? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос. У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть, – приводит слова Песьякова "СЭ".
Встреча между "Спартаком" и "Ростовом" в Москве в минувший уик-энд завершилась вничью. На точный удар футболиста Александра Селявы хозяева ответили голом нападающего Александра Соболева на заключительных секундах. 26-летний форвард красно-белых отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова ударом головой после подачи с углового.
Забитому мячу предшествовало несколько спорных эпизодов в центре поля, которые судья Кирилл Левников оставил без внимания. Это вызвало недовольство главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, получившего за споры с арбитром красную карточку уже после финального свистка.
Песьяков – о судействе матча со "Спартаком": не знаю, почему Левников передумал свистеть фол на Миронове
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков оценил работу судьи Кирилла Левникова в центральном матче 25-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"