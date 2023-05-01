По сведениям СМИ, наставник "Боруссии" Менхенгладбах Даниэль Фарке хотел бы видеть армянского атакующего хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Как отмечает источник, проблемой возможного трансфера может стать летний уход немца со своего поста.
Эдуард Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". В этом сезоне армянский хавбек сыграл в футболке своего родного клуба 34 поединка. В них он сумел забить 14 голов и приплюсовать еще 11 голевых пасов. Контракт Эдуарда с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года. 7 июля Сперцяну исполнится 23 года. Ранее Фарке тренировал игрока в "Краснодаре". Этот союз продолжился недолго. Уже в марте 2022 года немец оставил свой пост.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": наставник "Боруссии" Менхенгладбах Фарке заинтересован в подписании Сперцяна
Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян может перебраться в Бундеслигу.
Фото: "Чемпионат"