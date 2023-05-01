- Почему на ретро-матче больше болельщиков, чем на матчах РПЛ? Посмотрите, какой состав в этой раздевалке, в той. Понятно, что люди ходят посмотреть на кумиров детства, кто-то — на кумиров молодости. Зрелищное событие, поэтому столько людей на трибунах, - приводит комментарий Комбарова "Чемпионат".
Сегодня ветераны "Спартака" сумели обыграть объединенную команду ветеранов "Ротора" и "Динамо" (2:0). Свои фамилии в протокол записали Павлюченко и Самедов. Посмотреть за игрой кумиров пришли 36 640 зрителей. Это больше, чем на любой весенней игре национального первенства. Напомним, что с 2023 года на всех аренах РПЛ действует Fan ID, который обязывает всех посетителей футбольных матчей оформить специальный паспорт болельщика. Данный закон был встречен неодобрительно большинством болельщиков. Фанаты приняли решение прекратить свое посещение футбола. Общая посещаемость всех поединков весенней части РПЛ находится на низком уровне.
Бывший защитник Дмитрий Комбаров пополнил состав "Спартака" в 2010 году. С того момента россиянин провел за столичный коллектив 274 игры, в которых сумел забить 27 голов и оформить 43 голевых паса.
Д.Комбаров: почему на ретро-матче больше болельщиков, чем на играх РПЛ? Люди ходят посмотреть на кумиров детства
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением по поводу количества зрителей на сегодняшнем ретро-матче против сталинградского "Динамо" (2:0).
Фото: Sport24