Калешин: почему "Акрон" должен отдавать приоритет Кубку России? Чемпионат — основной турнир

Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин заявил, что команда не будет ставить Кубок России в приоритет над Первой лигой.

Фото: ФК "Акрон"





После 29 сыгранных матчей в текущем сезоне "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 36 набранными очками. Тольяттинцы смогли дойти до финала Пути регионов Кубка России. В матче первого этапа данной стадии турнира "Акрон" сыграет на выезде с "Краснодаром" завтра, 3 мая. Победитель противостояния сыграет с проигравшим из пары



Источник: - Мы отталкиваемся от качества игры. Мы уступили "Нефтехимику" 0:3, но это не был плохой матч в нашем исполнении, мы грубо ошиблись, можно сказать, сами забили себе два гола. Почему мы должны отдавать приоритет Кубку? Чемпионат — основной турнир.После 29 сыгранных матчей в текущем сезоне "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 36 набранными очками. Тольяттинцы смогли дойти до финала Пути регионов Кубка России. В матче первого этапа данной стадии турнира "Акрон" сыграет на выезде с "Краснодаром" завтра, 3 мая. Победитель противостояния сыграет с проигравшим из пары ЦСКА - " Урал " за право игры в суперфинале турнира.Источник: "Матч ТВ"