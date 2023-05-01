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Калешин: почему "Акрон" должен отдавать приоритет Кубку России? Чемпионат — основной турнир

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Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин заявил, что команда не будет ставить Кубок России в приоритет над Первой лигой.
Фото: ФК "Акрон"
- Мы отталкиваемся от качества игры. Мы уступили "Нефтехимику" 0:3, но это не был плохой матч в нашем исполнении, мы грубо ошиблись, можно сказать, сами забили себе два гола. Почему мы должны отдавать приоритет Кубку? Чемпионат — основной турнир.

После 29 сыгранных матчей в текущем сезоне "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 36 набранными очками. Тольяттинцы смогли дойти до финала Пути регионов Кубка России. В матче первого этапа данной стадии турнира "Акрон" сыграет на выезде с "Краснодаром" завтра, 3 мая. Победитель противостояния сыграет с проигравшим из пары ЦСКА - "Урал" за право игры в суперфинале турнира.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Первая лига Калешин Акрон
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