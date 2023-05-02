- Безусловно, может быть еще одна сенсация от "Акрона", но по теории вероятностей, если кто-то преподнес несколько сенсаций, когда-то эта поступь должна закончиться. Думаю, это случится как раз в предстоящем матче. Хотя "быки" сейчас переживают не лучшие времена, - цитирует Лепехина "Евро-Футбол".
3 мая состоится матч первого этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Краснодар" - "Акрон". На предыдущих стадиях турнира выступающий в Первой лиге клуб из Тольятти последовательно одержал победы над четырьмя московскими командами, играющими в РПЛ - "Торпедо", "Локомотивом", "Динамо" и "Спартаком".
Лепехин: когда-то поступь "Акрона" в Кубке России должна закончиться. Думаю, как раз в матче с "Краснодаром"
Экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин дал прогноз на исход матча Кубка России "Краснодар" - "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"