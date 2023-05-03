Павлюченко – о том, как Григорий Иванов спас его от бандитов: если пальцем Ромку троните, я вас уничтожу!

- В Екатеринбурге у меня была такая история. С одним чуваком не поделили дорогу, а он вышел такой блатной весь, крутой. Потом оказалось, что он какой-то местный бандит, авторитет, его все знают. Под мой подъезд потом приходила толпа, ждали меня. И когда Иванов узнал, что на меня охоту ведут местные бандюги, он их все нашел, встретился с ними и сказал: "Если пальцем Ромку троните, я вас уничтожу!" – рассказал историю Павлюченко в эфире ютуб-канал "Коммент Шоу".
Центрфорвард Роман Павлюченко, который известен российский болельщикам по голам за столичный "Спартак" и "Тоттенхэм" из Лондона, защищал цвета "Урала" с 2016 по 2017 годы. В футболке черно-оранжевого коллектива 23 игры. В них россиянину удалось 4 раза поразить ворота соперников. Также к забитым мячам Роман приплюсовал еще и 1 голевой пас. Всего за свою карьеру Павлюченко сыграл 588 поединков, в которых сумел забить 215 голов, а также отдать 58 ассистов. Также на счету центрфорварда 21 гол в 51 встрече за сборную России. Павлюченко повесил бутсы на гвоздь осенью 2022 года. В данный момент игрок выступает в Медиалиге. В декабре Роман отпраздновал свое 41-летие.
"Урал" в этом сезоне, возглавляемый Виктором Гончаренко, после 25 туров национального первенства располагается на 11-й позиции. "Шмели" имеют в своем активе 26 турнирных очков. Также екатеринбуржцы продолжают борьбу за Кубок России. Сегодня они выбыли в нижнюю сетку, но не потеряли шансы на трофей.
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Фото: ФК "Спартак"