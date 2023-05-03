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Малафеев: если кто-то скажет, что Михаилу Кержакову повезло – брошу в того камень

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Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился своими мыслями по поводу Михаила Кержакова.
Фото: ФК "Зенит"
- Да. Миша всё умеет, но в сборной не играл. Сомневаюсь, что иностранные клубы им интересовались. С другой стороны, это человек, который сделал себя сам. За счет множества аренд, опыта, борьбы. И сейчас пожинает плоды своего труда. Если кто-то скажет, что Кержакову повезло стать номером один в "Зените", я брошу в того камень. Это человек, который добился своего нынешнего статуса и положения своим трудом. – приводит мнение Малафеева "Матч ТВ".

Михаил Кержаков - выпускник академии "Зенита". В майке своего родного клуба россиянин сыграл 113 встреч. В них Михаилу удалось 44 раза сохранить свои ворота в неприкосновенности. Также в активе Кержакова 96 пропущенных голов. В этом сезоне игрок является основным стражем ворот невского клуба. У футболиста 13 пропущенных и 14 сухих встреч в 25 играх. Примечательно, что, до возвращения в "Зенита" в 2015 году, Кержаков выступал в ульяновской "Волге", в нижегородской "Волге", "Алании" и "Анжи" из Махачкалы. Также в 2017 году Михаил отправлялся в аренду в "Оренбург". Отметим, что в сентябре 2022 года зенитовец получил свой первый вызов в карьеру в сборную России на спарринг с Киргизией (2:1). В январе Михаилу исполнилось 36 лет. "Зенит" в этом сезоне уверенно лидирует, опережая "Ростов" на 11 очков.


Кержаков М Малафеев Зенит
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