- Почему "Акрон" сумел создать нам проблемы? Прежде всего, вы спрашиваете о команде, выбившей из Кубка четырех представителей РПЛ. Мне нужно продолжать? Хорошо, продолжу. Мы доминировали на поле с самого начала. Загляните в статистику, она это подтвердит.
"Краснодар" не смог поразить ворота "Акрона" в основное время матча. Краснодарцы забили один гол усилиями нападающего Джона Кордобы, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Игра перешла в серию пенальти, где вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов совершил два спасения и принес победу своей команде. Краснодарская команда сыграет с "Уралом" за право выхода в суперфинал Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич: почему "Акрон" создал проблемы "Краснодару"? Они выбили 4 команды РПЛ. Мне продолжать?
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал, почему его команде было сложно играть с "Акроном" в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).
Фото: РИА Новости