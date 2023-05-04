- Поражение от "Оренбурга" стало ключевым. После него я инициировал встречу с Асхабадзе. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. У нас был откровенный мужской разговор. Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу.
Пятибратов работал в "Факеле" с 2020 года. Специалист был уволен с должности главного тренера в апреле 2023 года. В текущем сезоне воронежский клуб под руководством Пятибратова одержал три победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений в 17 матчах РПЛ. "Факел" не смог выйти в плей-офф Кубка России из группы со "Спартаком", "Зенитом" и "Крыльями Советов". При Пятибратове воронежцы проиграли пять из пяти матчей в Кубке.
Источник: Sport24
Пятибратов - о своем увольнении из "Факела": понимал, что мои дни в клубе сочтены. Никогда не буду прятаться
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов раскрыл обстоятельства своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Факел"