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Пресс-служба "Локомотива": клуб не интересуется нападающим "Крыльев Советов" Шитовым, речи о летнем переходе нет

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Пресс-служба "Локомотива" опровергла интерес к форварду "Крыльев Советов" Владиславу Шитову.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Ранее в СМИ появились слухи о том, что 19-летний воспитанник "Спартака" может стать игроком "железнодорожников" в ближайшее трансферное окно.

– "Локомотив" не интересуется футболистом Шитовым, речи о переходе в летнее трансферное окно нет, – приводит ответ пресс-службы "железнодорожников" "Матч ТВ".

Прошлым летом Шитов перебрался из "Спартака", за который провел всего 2 игры, в самарские "Крылья Советов". В составе волжан нападающий забил два гола в 29 встречах нынешней кампании во всех турнирах. Он начинал выступать в команде Игоря Осинькина на правах аренды, но минувшей зимой "Крылья" полностью выкупили права на талантливого футболиста у красно-белых.

"Крылья Советов" ведут борьбу за выживание в РПЛ. По итогам 25 сыгранных туров поволжский клуб находится всего в 3 очках от зоны "стыков". В воскресенье, 7 мая, подопечные Осинькина на выезде встретятся с "Краснодаром".


Локомотив Крылья Советов Шитов
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Пресс-служба "Локомотива": клуб не интересуется нападающим "Крыльев Советов" Шитовым, речи о летнем переходе нет