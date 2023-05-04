– Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему: делаю то же самое в Бразилии, что он в России. Я говорил ему: "Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов". Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России, – приводит слова Ари "РБ Спорт".
Ари защищал цвета "Краснодара" с 2013 по 2021 годы с перерывом на годичную аренду в "Локомотиве".
Накануне "Краснодар", президентом которого долгие годы является 55-летний предприниматель Сергей Галицкий, выбил из розыгрыша Кубка России середняка Первой лиги "Акрон". Волжане в третий раз в нынешнем турнире довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов завершилось нулевой ничьей.
В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка. За место в Суперфинале команда Владимира Ивича поспорит с "Уралом", который накануне проиграл ЦСКА в ответной встрече со счетом 1:2.
Ари: я говорил Галицкому: "Давай ты станешь президентом России!" Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе
Бывший нападающий "Краснодара" и сборной России Ари восхитился президентом краснодарского клуба Сергеем Галицким.
Фото: ФК "Краснодар"