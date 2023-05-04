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Рианчо – о чемпионском коридоре "Зениту": со стороны игроков "Спартака" это был бы джентльменский и благородный поступок

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на возможное предложение футболистам "Спартака" организовать чемпионский коридор "Зениту" в случае досрочного чемпионства.
Фото: ФК "Зенит"
– Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю. Наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков "Спартака" это был бы джентльменский поступок, – приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

В преддверии очной встречи в рамках 26-го тура РПЛ санкт-петербургский "Зенит" опережает московский "Спартак" на 12 очков. Принципиальный матч состоится в ближайшее воскресенье, 7 мая, в Северной столице на "Газпром Арене" и может стать чемпионским для хозяев.

Команда Сергея Семака обеспечит себе пятый кряду титул РПЛ в том случае, если обыграет красно-белых, а "Ростов" днем ранее потеряет очки в домашней встрече с воронежским "Факелом".

Стартовый свисток арбитра из Сочи Павла Кукуяна раздастся воскресным вечером в 18:00 по времени Санкт-Петербурга.


Спартак Зенит Рианчо
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