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Президент "Торпедо" - об отстранении Кутепова, Журавлева и Нетфуллина: не правда, что это из-за улыбок и шуток

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин рассказал о ситуации вокруг футболистов Юрия Журавлева, Равиля Нетфуллина и Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Торпедо"
- Пишут, что кого-то отстранили из-за улыбок и шуток. Конечно, это не правда. Напротив, с приходом Клотета в клубе установилась позитивная атмосфера. За шутки и улыбки не отстраняют. Такая версия могла возникнуть только из-за недопонимания. Дело точно не в улыбках. Все причины тренер лично обсуждает с игроками.

В СМИ ранее сообщали, что Журавлев был отстранен от тренировок из-за улыбки во время тренировки. Кутепов и Нетфуллин рассказывали, что их отправили тренироваться с молодежным составом "Торпедо". Официально причины отстранения всех трех футболистов от основного состава названы не были. Игроки были выведены из состава при новом главном тренере "Торпедо" Жозепе Клотете. Испанец сменил на посту наставника "автозаводцев" Андрея Талалаева.

Источник: Sport24


Торпедо Савин Журавлев Нетфуллин Кутепов
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