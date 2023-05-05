- Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артема. Но, думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели.
Дзюба мог пополнить состав "Торпедо" прошедшей зимой, однако, по информации СМИ, против перехода 34-летнего нападающего выступил тогдашний главный тренер "автозаводцев" Андрей Талалаев, который сейчас работает в "Химках". После очной встречи с подмосковной командой Дзюба заявил, что хотел передать привет одному человеку, намекая именно на Талалаева.
Источник: Sport24
Президент "Торпедо" - о Дзюбе: любому президенту нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3
Президент "Торпедо" Ярослав Савин не исключил варианта подписания контракта с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"