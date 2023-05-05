- Хотелось бы, чтобы "Спартак" хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для "Спартака", если "Зенит" оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю "Спартаку", чтобы для "Зенита" праздник не состоялся, - передает слова Аленичева "Чемпионат".
В рамках 26 тура Российской премьер-лиги 7 мая на петербургской "Газпром Арене" пройдет матч "Зенит" - "Спартак". В случае собственной победы в этой встрече и осечки "Ростова" в домашней игре с воронежским "Факелом" днем ранее сине-бело-голубые гарантируют себе чемпионство по итогам текущего национального первенства.
Аленичев: будет вдвойне неприятно, если "Зенит" оформит чемпионство в игре со "Спартаком". Хотелось бы хотя бы ничью
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказал мнение о предстоящем выездном матче красно-белых против "Зенита" в 26 туре РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"