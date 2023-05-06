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Колосков: хотелось бы, чтобы Черчесов вернулся в Москву. У нас дефицит тренеров высокой квалификации

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что хотел бы возвращения наставника венгерского "Ференцвароша" Станислава Черчесова в Россию.
Фото: "СЭ"
- Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он вернулся в Россию, в Москву. У нас дефицит тренеров высокой квалификации. Конечно, такой тренер, как Черчесов, опытный и успешный, здесь очень пригодился бы. Другое дело, захочет ли он сам вернуться. Будет ли предложение, которое заинтересует. Тренер такой квалификации не может работать с командой, которая борется за выживание. Он должен работать с титулованными клубами.

Напомним, Станислав Черчесов в разные годы возглавлял в России такие клубы, как московский "Спартак", сочинская "Жемчужина", грозненский "Терек", пермский "Амкар" и столичное "Динамо". С декабря 2021 года 59-летний наставник занимает кресло венгерского "Ференцвароша", с которым выиграл первенство страны во второй раз подряд. Также под его руководством команда завоевывала Кубок Венгрии. Россиянин провел у руля "Ференцвароша" 68 матчей, в которых одержал 40 побед, 12 раз завершил встречи вничью и потерпел 16 поражений.

Источник: Sport24


Черчесов С Колосков
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