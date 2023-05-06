- Не могу никак прокомментировать свое удаление. Я безумно расстроен. Согласен ли я со второй желтой карточкой? Не хочу об этом говорить, - приводит комментарий Гбане Sport24.
Сегодня ивуариец Мори Гбане, играющий на позиции опорного хавбека, вышел в основе "Химок" на гостевой поединок против "Динамо". Футболист сыграл не очень удачно и на 47-й минуте оставил свою команду в меньшинстве. Это позволило москвичам одержать победу. В самой концовке бело-голубые заработали 11-метровый, который реализовал Федор Смолов. Отметим, что Гбане в этом сезоне сыграл в футболке "Химок" 23 встречи. В них он сумел отметиться 1 ассистом. Из-за красной карточки Мори пропустит игру следующего тура против "Спартака".
Хавбек "Химок" Гбане: не могу никак прокомментировать свое удаление. Я безумно расстроен
Полузащитник "Химок" Мори Гбане высказался по поводу своего удаления в игре против "Динамо".
Фото: ФК "Химки"